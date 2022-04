Spookrijder Tim Merlier moet vluchten over hek voor aanstormend groepje: "Dacht dat iedereen al gefinisht was"

"Dit mag eigenlijk nooit gebeuren", oordeelde José De Cauwer streng toen hij de beelden zag. Dat vond ook de jury: Merlier kreeg een boete van 200 euro.

Iets na de koers gaf hij meer tekst en uitleg op Twitter. "Toen ik wou terugkeren naar de parking van de teambus, dacht ik oprecht dat alle renners al binnen waren. Ik werd immers niet tegengehouden en er was ook maar 1 groep maar achter ons in koers."

"Het was dus helemaal niet mijn bedoeling om andere mensen in gevaar te brengen. Ik wil me excuseren als ik dat toch heb gedaan."