Premier De Croo rijdt vandaag 75 km van Ronde: "Jammer dat Van Aert er niet bij is morgen"

16.000 toeristen rijden vandaag, ze konden kiezen voor 75, 144, 179 of 257 km. De premier gaat voor de kortste afstand. En hij kleedde zich tegen de koude. "Maar de zon schijnt", klinkt het positief.



Of onze toppoliticus voorbereid is? "Ik reken meer op mijn parcourskennis", klinkt het veelbetekenend. "Ik ben van de streek, dat helpt. Ik heb wat gefietst, maar minder dan de vorige jaren."



Waar liggen de moeilijkste punten? "De Koppenberg is sowieso zeer moeilijk. En op het einde ligt de Paterberg. Dan moet je kijken hoeveel reserves je nog hebt. De voorbije jaren is het me altijd gelukt om vlot boven te geraken."



Is de premier een Flandrien? "Ik klim wel graag en koude en regen deert me niet. Vanuit dat standpunt wel, maar er is geen enkele vergelijking met de renners die het morgen doen."



De Croo noemt Benoot

Over morgen gesproken. Voor heel wat wielerfans is het forfait van Wout van Aert een drama. "Het is bijzonder jammer", beseft De Croo. "Hij was toch wel in vorm. Wout is iemand die veel mensen aanspreekt, door de persoon die hij is."



"Maar bon, er doen nog Belgen mee. We supporteren voor alle Belgen. Er kunnen altijd verrassingen zijn. En er zijn nog Belgen die de voorbije dagen hebben getoond dat ze in vorm zijn. Zoals Tiesj Benoot bijvoorbeeld."



De premier kijkt morgen thuis naar de koers. "Die passeert voor mijn deur. Maar voor de finish ga ik naar Oudenaarde."

