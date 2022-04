John van den Brom gaat aan de slag in Saudi-Arabië

Van den Brom loodste Genk vorig seizoen naar bekerwinst en de tweede plaats van de competitie. Maar dit jaar vielen de resultaten tegen, begin december scheidden de wegen van coach en club. Opvolger Bernd Storck bracht evenwel weinig beterschap in Limburg.



Al-Taawon is voor Van den Brom nog maar de derde werkgever buiten Nederland. Eerder was hij in ons land als hoofdcoach aan de slag bij RSC Anderlecht. In Nederland coachte hij onder meer AZ, FC Utrecht en Vitesse.