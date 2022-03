Mexico en VS mogen koffers pakken voor Qatar, Costa Rica naar de play-offs ondanks zege

Canada was al zeker van het WK in de Concacaf-kwalificaties en verloor zijn laatste voorrondematch met 1-0 van Panama. De Canadezen kregen vannacht het gezelschap van Mexico, dat dankzij goals van Antuna en Jimenez El Salvador versloeg met 2-0.



Costa Rica kon de VS alleen nog van het WK houden met een monsterzege. Die kwam er niet, al won Costa Rica wel met 2-0. Vargas en Contreras scoorden in het eerste kwartier naar de rust.



Ondanks de nederlaag eindigen de Amerikanen als nummer 3 in de Concacaf-voorronde, goed voor een rechtstreeks WK-ticket. Costa Rica mag als nummer 4 naar de play-offs, waarin Nieuw-Zeeland wacht. Dat duel wordt in juni afgewerkt.