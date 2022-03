Ruud van Nistelrooij wordt volgend seizoen hoofdcoach van PSV: "Trots en klaar"

Van Nistelrooij is een grote naam in binnen- en buitenland: hij scoorde aan de lopende band voor Den Bosch, Heerenveen, PSV, Manchester United, Real Madrid en Hamburg, dat leverde titels op in Nederland, Engeland en Spanje. Bij Oranje was hij goed voor 35 goals in 70 interlands.



Na zijn actieve carrière koos hij voor het trainerschap. Hij was van 2014 tot 2016 assistent van Oranje, van Guus Hiddink en daarna Danny Blind. In 2016 keerde hij terug naar Eindhoven, waar hij spitsentrainer werd van de PSV Jeugd. Van 2018 tot 2020 coachte hij ook PSV -19, vorig seizoen PSV -18, dit seizoen Jong PSV. Op Euro 2020 was hij T2 van Frank de Boer.



Nu volgt er dus een nieuwe stap. Huidig A-coach Roger Schmidt gaf begin februari aan dat hij er na 2 jaar de brui aan geeft, PSV geeft Van Nistelrooij een contract tot 2025.





"Ik heb jaren naar dit moment toegewerkt", is Van Nistelrooij tevreden. "Ik ben trots en overtuigd dat ik er klaar voor ben om een leidende rol te nemen in mijn club."