Roberto Martinez: "Van der Heyden verraste me op training en heeft zijn kans gegrepen"

Op de persconferentie na de 3-0-overwinning tegen Burkina Faso heeft Roberto Martinez een handvol goede rapporten uitgedeeld. De Spanjaard had onder anderen lof voor nieuwkomer Siebe Van der Heyden van Union. "Ik kende hem natuurlijk van bij zijn club, al heeft hij mij deze week verrast in Tubeke. Internationaal voetbal is nieuw voor hem, maar hij paste zich heel snel aan", stelde de bondscoach vast. "Siebe heeft zijn kans gegrepen op een moeilijke positie voor ons team, links achteraan. Jan Vertonghen is al jaren een meester op die positie, maar we moeten ook jongens achter hem hebben. Arthur Theate is gegroeid de voorbije matchen op die plaats en Siebe heeft zich nu ook getoond."

Leandro Trossard, uitblinker tegen Burkina Faso met een goal en 2 assists, kreeg ook lof. "Hij was heel doelgericht. Leandro charmeerde mij en hij heeft getoond dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. Dat is een voordeel bij het opstellen van de WK-selectie", aldus Martinez, die ook nog Hans Vanaken bewierookte.



"Hans doet me de laatste tijd steeds meer denken aan Kevin De Bruyne", maakte hij een opvallende vergelijking. "Vandaag speelde hij een rij lager, maar dat maakt hem niets uit. Je kunt altijd op hem rekenen, hij wil ook altijd de bal. Ik ben heel tevreden over hem in deze interlandperiode."



Ook Adnan Januzaj kwam nog aan bod in de lofzang van Martinez. "Over hem ben ik erg tevreden. Hij was op training erg goed, daarom startte hij. Je vindt niet veel spelers met zoveel talent. Adnan moest alleen consistenter worden. Vandaag was hij de eerste speler die verdedigde. Hij heeft een enorme progressie geboekt sinds het WK van 2018."