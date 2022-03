Matz Sels treurt ondanks sterke wedstrijd: "Speelde met Miguel in gedachten"

“Ik ben blij met mijn goede prestatie, maar het is vandaag ook een droevige dag", sprak Matz Sels voor de camera's van VTM. "Mijn gedachten waren bij Miguel (Van Damme, red.). Ik heb ook een beetje voor hem gespeeld, mijn gedachten zijn bij zijn familie.”

Door de gebeurtenis kon Sels achteraf niet ten volle van zijn prima prestatie genieten. De doelman van Straatsburg keepte nochtans zijn eerste volledige partij voor de Rode Duivels en hield meteen de nul. Sels moest enkele keren goed tussenkomen.

"Het is niet altijd makkelijk voor mij. Ik ben er al veel bij geweest, maar heb nog niet veel gespeeld. Het was niet makkelijk om meteen in de match te zitten, maar die vroege redding was wel goed voor het vertrouwen. Ik was ook tevreden met het verdere verloop van mijn match. Ik heb gedaan wat ik moest doen en ik kijk al uit naar de volgende wedstrijden.”