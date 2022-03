Eddy Snelders doet 4 vaststellingen na tweeluik van Rode Duivels: "Vanaken toch vaak bepalend"

1. Trossard toont zich

"Een goal en twee assists: dan blijft je prestatie sowieso hangen, ongeacht de tegenstander. Leandro Trossard heeft zich in positieve zin getoond tegen Burkina Faso. En dat op een ongewone positie voor hem in het begin. Hij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de tegenstander liet om zich te ontplooien. Voor de rest waren er weinig extreme uitblinkers."

2. Tielemans heeft het moeilijk

"Youri Tielemans was ondermaats in Ierland. Tegen Burkina Faso was het iets beter, maar toch zit hij ver van het niveau van in zijn beste periode. Tielemans heeft het even moeilijk. Dat kwam nog meer naar boven zonder de ervaren Duivels rond zich. Het wordt bijzonder interessant om te zien welke stap hij komende zomer zet. Net zoals sommige andere Duivels."

3. Vanaken toch weer beslissend

"Toch weer een doelpuntje voor Hans Vanaken. De laatste interlands is de middenvelder van Club Brugge vaak bepalend voor het resultaat. Vanaken springt efficiënt om met de kansen die hij krijgt - dat ziet een bondscoach graag. Buiten zijn goals vond ik Vanaken ook goed spelen in de eerste helft tegen Ierland. Dinsdag zat er meer afval in zijn spel, maar zijn treffer maakte veel goed."

4. Januzaj heeft iets goed te maken

"Wat met Adnan Januzaj? Hij was niet slecht, maar ook niet goed... Ik denk dat hij voorlopig tekort komt om de WK-selectie van Martinez te halen. In deze interlandperiode heeft hij dat alleszins niet afgedwongen."



"Maar zoals bij veel anderen zal zijn plekje niet afhangen van wat er nu gebeurd is. Bij Sociedad is Januzaj uit beeld verdwenen door enkele tegenvallende prestaties. Het is aan hem om zich op clubverband te herpakken de komende maanden."