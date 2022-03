NBA: Bucks winnen topduel in het Oosten, Lakers moeten vrezen voor de play-offs

In de NBA hebben de Milwaukee Bucks de topper op het veld van de Philadelphia 76ers gewonnen, een tikje in de strijd om de 1e plaats in de Eastern Conference. In het Westen zijn de LA Lakers uit de top 10 getuimeld, waardoor LeBron James en co op dit moment de play-offs zouden missen.

Nu het einde van het reguliere seizoen in zicht is, zijn nog 4 teams verwikkeld in een hevige strijd om de topvierplaatsen in de Eastern Conference: Miami, Milwaukee, Boston en Philadelphia.



Met Milwaukee en Philadelphia stonden vannacht twee concurrenten tegenover elkaar en het was de regerende kampioen die aan het langste eind trok: 116-118. Bij de Bucks was Giannis Antetokounmpo de held van de avond met 40 punten en een cruciaal blockshot op Joel Embiid in de slotseconden van de wedstrijd.

In de Western Conference waren de LA Lakers zonder de geblesseerden LeBron James en Anthony Davis een vogel voor de kat voor de Dallas Mavericks van Luka Doncic: 128-110. Doncic was met 34 punten, 12 rebounds en 12 assists goed voor een triple-double.



De Lakers zijn door de nederlaag weggezakt naar de 11e plaats in het Westen. De top 6 mag rechtstreeks naar de play-offs, de nummers 7 tot en met 10 spelen een play-in.



LeBron James en co hebben nog 7 matchen om deze scheve situatie recht te trekken, maar makkelijk wordt dat niet. In hun laatste 7 wedstrijden treffen de Lakers 5 keer een team uit de top 6 in het Westen.

Terwijl de LA Lakers in het sukkelstraatje zitten, heeft de stadsrivaal vannacht een extra stimulans gekregen. De LA Clippers legden na een spectaculaire remonte de Utah Jazz over de knie: 121-115. De bezoekers verkwanselden een bonus van 25 punten.



Bij de thuisploeg was Paul George in zijn eerste match na een elleboogblessure meteen goed voor 34 punten. "Zijn terugkeer is een grote boost voor ons, ook op mentaal vlak", sprak coach Tyronn Lue na afloop.

Alle uitslagen van dinsdagnacht:

Philadelphia - Milwaukee 116-118

Washington - Chicago 94-107

Brooklyn - Detroit 130-123

Dallas - LA Lakers 128-110

LA Clippers - Utah 121-115

De stand in de NBA: