NBA: Brown en Tatum dirigeren ploeg in vorm Boston naar makkelijke zege in Denver

De Celtics begonnen wisselvallig aan het seizoen, maar zijn de voorbije weken onder stoom gekomen. Het team teert op een ijzersterke verdediging en uitstekend ploegspel, met Jayson Tatum en Jaylen Brown als offensieve ijzers in het vuur.



In Denver maakten Brown en Tatum allebei 30 punten in de 104-124-overwinning tegen de Nuggets, die op dit moment niet zeker zijn van een rechtstreeks ticket voor de play-offs. Enkel de top 6 in elke Conference is zeker van deelname aan de play-offs, de nummers 7 tot en met 10 spelen een play-in voor de laatste 2 tickets.



Voor de Celtics oogt het op dat vlak rooskleurig dankzij de sterke prestaties van de voorbije weken, waarin het team amper 4 van zijn laatste 25 matchen verloor. Boston prijkt nu op de 4e plaats in de Eastern Conference, maar het heeft Philadelphia en Milwaukee in het vizier.