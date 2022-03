Door de beentjes! Luka Doncic deelt geweldige assist uit in de NBA

De Miami Heat zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen. In eigen huis ging de nummer 1 in het Oosten voor de derde opeenvolgende keer de boot in, nu tegen de New York Knicks. Miami dook nochtans met een voorsprong van liefst 17 punten het vierde kwart in, toch gaf het de zege nog volledig weg: 103-111.

Eerste achtervolger Philadelphia won wel overtuigend en nadert zo tot op één gewonnen wedstrijd van de eerste plaats. Het duo Embiid/Harden was goed voor liefst 56 punten in de overtuigende zege tegen de LA Clippers: 97-122.

De Clippers blijven zo wegzakken in het Westen na vijf nederlagen op een rij. Ook topteams Golden State en Utah gingen ietwat verrassend onderuit, net als Dallas, waar Luka Doncic wel uitpakte met de actie van de avond.

Zijn pass door de beentjes van Wolves-speler Prince werd netjes afgewerkt door de Braziliaan Kleber, maar een zege leverde het niet op. Minnesota was voor eigen volk duidelijk te sterk: 116-95.