Tarik Tissoudali trapt Marokko voorbij een kansloos Congo, delirium voor Kameroen

Tarik Tissoudali had vorige week al zijn steentje bijgedragen in het 1-1-gelijkspel in Congo en de AA Gent-uitblinker was opnieuw bij de les.

In de 7e minuut van de extra tijd van de eerste helft zette hij de 2-0 op het bord. Marokko had Congo daar een mentale uppercut verkocht en liep halfweg de tweede helft uit tot 4-0.

Théo Bongonda viel nog in bij de bezoekers, die toch nog op het scorebord geraakten. Meer zat er niet in en dus blijft het bij een verre droom.

In de overige Afrikaanse barragematchen had Tunesië genoeg aan een 0-0-gelijkspel tegen Mali (heen: 0-1), in Algerije-Kameroen gingen ze tot het gaatje.

Choupo-Moting had de eindstand van de heenmatch (0-1 voor Algerije) uitgewist en penalty's werden pas op de valreep afgewend.

Ahmed Touba, enkele jaren geleden nog op de loonlijst van Club Brugge en zelfs even Belgisch jeugdinternational, forceerde de 1-1 na 118 minuten.

En nog was het niet voorbij. Algerije viel van zijn wolk: in de 124e minuut knalde Toko Ekambi Kameroen alsnog naar een delirium.

De 5 Afrikaanse WK-gangers zijn dus Ghana, Senegal, Marokko, Tunesië en Kameroen.