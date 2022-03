Roberto Mancini wil bondscoach van Italië blijven na mislopen WK: "Ik ben nog jong"

Vorige zomer was hij nog de architect van de Europese titel van Italië. Maar naar een WK-deelname kon Roberto Mancini zijn Italiaanse manschappen niet loodsen.



De Squadra Azzurra ging vorige week thuis tegen Noord-Macedonië kopje-onder (0-1) en zal zo voor de 2e keer op een rij uitblinken door afwezigheid op het WK.

Bondscoach Mancini is niet van zin om op te stappen. "Ik heb de voorbije dagen met de bondsvoorzitter gesproken. Ik denk dat we op één lijn zitten", zegt Mancini.



Waarom Mancini wil aanblijven? "Ik ben nog jong. Het is mijn doel om het EK en het WK te winnen. Mijn werk bevalt me nog."



"We moeten opnieuw beginnen en op een andere manier denken."