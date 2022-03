5 lessen na GP van Saudi-Arabië: Verstappen en Leclerc zijn klaar voor titanenstrijd

In Bahrein trok Charles Leclerc aan het langste eind, in Saudi-Arabië was het de beurt aan Max Verstappen om te vieren. De twee 24-jarigen lijken klaar om een heerlijke strijd om de wereldtitel uit te vechten. Welke lessen kunnen we trekken uit de 2e race van het seizoen?

1. Moet er nog een duel zijn?

Meer duels, meer gevechten op het circuit. Met dat doel gooide de Formule 1 zijn volledige regelboek overhoop. Door de aerodynamische revolutie moesten de renstallen vanaf nul beginnen aan de tekentafel. En die ommezwaai levert op. Nu alle overbodige vleugels en flapjes van de F1-bolides zijn gestript en "ground effect" voor de downforce zorgt, kregen we in de eerste twee races van het seizoen verbeten duels. Vooral Charles Leclerc (Ferrari) en Max Verstappen (Red Bull) legden elkaar in Bahrein en Saudi-Arabië het vuur aan de schenen. Terwijl het vorig seizoen na een inhaalmanoeuvre praktisch onmogelijk was om je rivaal te volgen, krijgen we nu duel, na duel, na duel. Verstappen en Leclerc konden op het stratencircuit van Jeddah zelfs een potje blufpoker spelen: de tegenstander vrije doorgang geven om daarna keihard terug te slaan met gebruik van DRS (het openklappen van de achtervleugel). "Er werd hard, maar fair geracet", genoot Leclerc na. "We dwingen elkaar tot de limiet. Dat wil iedereen toch zien." Na een een-tweetje in Bahrein deed Ferrari met een 2e en 3e plek opnieuw een uitstekende zaak in de WK-strijd. Verstappen volgt op 20 punten van de Monegaskische WK-leider.

2. Mercedes beperkt de schade

"Ons niveau is totaal onaanvaardbaar." De dramatische kwalificaties van Lewis Hamilton hakten erin bij Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Acht jaar hebben we het pak geleid en nu voelt het weer alsof het 2013 is." Mercedes krijgt het probleem met porpoising - het stuiteren van de wagen - maar niet opgelost. Waarschijnlijk experimenteerde het Duitse team tijdens de kwalificaties net iets te veel met de bolide van Hamilton, waardoor hij in Q1 meteen was uitgeschakeld. Maar in tussentijd lijkt Mercedes de schade wel enigszins te beperken. Na een 3e en 4e plek in Bahrein reed George Russell naar de 5e plek in Saudi-Arabië. Hamilton moest vrede nemen met de 10e plek. Zo blijft de achterstand op Red Bull en Ferrari nog behapbaar. Bij de constructeurs is Mercedes zelfs nog 2e, achter Ferrari. Mercedes heeft nog 2 weken om te sleutelen aan de wagen en updates door te voeren voor de GP van Australië. Als het snel orde op zaken kan stellen, is alles nog mogelijk. "We hebben veel werk voor de boeg, dat is zeker", zei Hamilton. "Maar ik weet dat we een geweldig team hebben. We blijven keihard werken om onze wagen te verbeteren."

3. Treurnis bij Williams en Aston Martin

Zijn de twee staartteams van 2022 bekend? Ondanks de miljoenen die Lawrence Stroll in Aston Martin pompt, moest de Canadees voor de 2e race op een rij vaststellen dat een Aston Martin het rijtje sloot. Nico Hülkenberg kan als invaller voor Sebastian Vettel nog wat excuses inroepen, maar ook Lance Stroll kon nog geen punt sprokkelen dit seizoen voor de Britse renstal. En dat terwijl Aston Martin vorig seizoen nog een vaste waarde was in het middenveld. Ook Williams heeft weinig redenen om tevreden te zijn: in Saudi-Arabië haalden Latifi en Albon allebei de finish niet. CEO Jost Capito leek vorig jaar een nieuw elan te brengen binnen het ooit zo gerenommeerde team, maar krabt zich nu toch weer in de haren. McLaren is ook nog niet van de kopzorgen verlost na een opgave van Daniel Ricciardo. De 7e plek van Lando Norris verlicht de pijn maar een beetje. Dat de drie teams die voorlopig ontgoochelen, een Mercedes-krachtbron onder de motorkap hebben, is allesbehalve toeval.

4. Nog veel kinderziektes

Dat de gloednieuwe F1-bolides met kinderziektes kampen, werd op het Jeddah Corniche Circuit nog eens heel duidelijk.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) haalde de start niet door motorproblemen, nadat de bolide van ploegmaat Pierre Gasly in Bahrein nog vuur had gevat. Ook Fernando Alonso (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en Daniel Ricciardo (McLaren) vielen uit. De teams hebben dus nog heel wat werk om de betrouwbaarheid van hun bolides op te krikken. Ongetwijfeld komen ze binnen twee weken met updates aan de start van de GP van Australië.

5. Hoop voor Haas

In de slipstream van Ferrari presteert ook Haas uitstekend. In Bahrein pakte de Amerikaanse renstal al meer punten dan in 2020 en 2021 samen. En die lijn trokken ze door in Saudi-Arabië. De zware crash van Mick Schumacher tijdens de kwalificaties was een domper, maar Kevin Magnussen bewees nog maar eens dat zijn 5e plek in Bahrein geen toevalstreffer was. De Deen toont zich een belangrijke aanwinst voor het team. Op het einde in Jeddah gaf hij zelfs de Mercedes van Hamilton het nakijken. "Ik kon de Haas gewoon niet volgen", sakkerde de zevenvoudige wereldkampioen. Het verschil met de voorbije seizoenen is hemelsbreed voor Haas.