Exact 10 jaar geleden won Tom Boonen voor de 5e keer de E3 Harelbeke. Hij pakte in dat wonderjaar 2012 onder andere ook de zege in de Ronde van Vlaanderen. Tornado Tom is niet de enige die deze 2 klassiekers op zijn palmares heeft staan. Weet jij welke renners E3, Ronde of allebei wonnen, niet noodzakelijk in hetzelfde jaar?