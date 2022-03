Memorabele overwinning van Ajax tegen Feyenoord. En één fan had er alles voor over om een aandenken mee naar huis te nemen. Op sociale media is er heel wat ophef ontstaan rond beelden van matchwinnaar Anthony. Daarop is te zien hoe een supporter het wedstrijdshirt van de Braziliaan letterlijk uit zijn handen trekt. Bekijk hieronder vooral zelf het moment.