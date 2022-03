Ajax komt uit geslagen positie terug in spectaculaire Klassieker tegen Feyenoord

Een wedstrijd vol vuur. En dat mocht u bij Ajax - Feyenoord gerust letterlijk nemen. Voor de aftrap vatte een spandoek namelijk vuur in de ArenA - gelukkig zonder gewonden.

Ook na de aftrap sloeg de vlam snel in de pijp. Na amper 8 minuten kwam Feyenoord verrassend op voorsprong via Sinisterra. Een kwartiertje later zette de onvermijdbare Haller de bordjes alweer gelijk.



Aan motivatie bij Feyenoord geen gebrek trouwens. De Rotterdammers liggen op koers voor de 3e plek en konden vanmiddag ook nog eens hun grote rivalen een hak zetten in de titelrace. Guus Til liet dan ook niet na om voor het halfuur een slippertje van Steven Berghuis af te straffen.



Plots was het heel stil in de Johan Cruijff ArenA. Zeker toen Cyriel Dessers dicht bij de 1-3 kwam. Ajax bleef zoeken naar de gelijkmaker, maar vond die lange tijd niet.



Tot Dusan Tadic in minuut 78 achter een vrijschop ging staan. De Serviër krulde het leer vervolgens heerlijk voorbij reservedoelman Marciano. Ajax rook bloed en ging vol op het gaspedaal staan.



Vijf minuten voor tijd scoorde Antony de winnende 3-2. Dat de Braziliaanse winger diep in blessuretijd nog rood pakte, namen ze er in Amsterdam met plezier bij.



Ajax telt nu vijf punten voorsprong op dichtste achtervolger PSV, dat straks nog in actie komt tegen Sittard.