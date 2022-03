Pech voor Isaac Kimeli: hij mist finale op WK indoor door hamstringblessure

Isaac Kimeli plaatste zich vrijdag zonder problemen voor de finale van de 3.000 meter in Belgrado, maar in het interview achteraf gaf hij al aan dat zijn hamstrings hem kopzorgen gaven.



"De laatste 300 meter voelde ik het weer opspelen. Ik denk niet dat het een scheurtje is, maar ik kon niet volledig sprinten. Hopelijk is het geen probleem voor de finale", sprak Kimeli.

Dat laatste is dus wel het geval, Kimeli moet passen voor de finale. De kans is te groot dat hij de blessure aan zijn hamstrings erger zal maken en dat risico wil Kimeli en zijn entourage niet nemen.

Dat is een streep door de rekening van Kimeli en de Belgische delegatie. Vorig jaar veroverde Kimeli nog zilver op het Ek indoor in Torun, achter de ongenaakbare Jakob Ingebrigtsen. Michael Somers is zondag de enige landgenoot in de finale van de 3.000 meter.