Jelle Vossen kiest meest memorabele goals na mijlpaal: "Omhaal was spectaculairste"

Straffe mijlpaal in de carrière van Jelle Vossen (32). Zaterdag scoorde de spits tegen Eupen zijn 150e doelpunt in de Jupiler Pro League. Hij komt zo in een straf lijstje met de allerbeste schutters terecht. "En zeggen dat ik er op mijn 15e al van droomde om gewoon 150 matchen in eerste klasse te spelen", lacht Vossen.