Thibaut Courtois verkozen tot Speler van de Maand in de Primera Division

Karim Benzema kreeg afgelopen woensdag alle schijnwerpers op hem gericht na zijn hattrick die PSG de kop kostte in de Champions League. Maar ook Thibaut Courtois acteert de laatste weken op bijzonder hoog niveau, onder meer in de heenmatch in Parijs, waar hij een penalty van Messi stopte.

In de competitiematchen in februari slikte Courtois geen enkele tegengoal: zowel tegen Granada, Alaves, Rayo Vallecano als Villarreal hield hij de nul. Hierdoor kon Real eerste achtervolger Sevilla op 8 punten zetten.

Voor Courtois is het nog maar de tweede keer in zijn carrière dat hij tot Speler van de Maand wordt uitgeroepen in Spanje. In januari 2020 werd hij de allereerste Belg die die eer te beurt viel.