Tim Merlier: "Een eerste zege? Jullie maakten me vooraf al nerveus"

"Het was hectisch", vertelde Tim Merlier over de slotfase van de tweede etappe.

"We wisten dat de bocht op 3 kilometer van het einde een belangrijk punt was. Het zag er lange tijd niet goed uit, maar ik had gevraagd om in één ruk naar voren te rijden en dat hebben ze gedaan."

"Edward Planckaert was mijn lead-out en hij heeft me heel goed gepiloteerd naar de laatste 500 meter. Toen zat ik ideaal en kon ik de sprint rijden zoals ik dat wou."

"Ik ben blij dat ik het kan afmaken", vertelde Merlier, die voor de start al aan de tand werd gevoeld over de nul achter zijn naam.

"Voor jullie is dat blijkbaar belangrijk dat die nul weg is. Jullie maakten me vooraf al nerveus", grapte hij.

"Het is een belangrijke overwinning, zeker in de WorldTour. Ik hoop dat dit het begin van meer is, maar de andere sprinters zullen ook hun zege willen. Ik kan nu alvast voort zonder druk."