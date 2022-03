Tim Merlier veegt de nul weg in Tirreno-Adriatico, Tadej Pogacar sprokkelt seconde

De 2e etappe van Tirreno-Adriatico in een notendop:

Lotto-Soudal wordt niet beloond, Tim Merlier is koelbloedig

Caleb Ewan vond het parcours van de langste etappe in deze Tirreno verraderlijk, maar zijn Lotto-Soudal nam de godganse dag de guidon vanonder.

De Belgische ploeg neutraliseerde een vlucht van 1 Colombiaan en 4 Italianen nagenoeg in zijn eentje.

De 2.000 hoogtemeters in het tweede luik van deze etappe leken Mark Cavendish zuur op te breken, maar de Brit overleefde een dipje en kreeg op papier nog een herkansing.

Al wilde niet iedereen zich naar de slachtbank laten leiden: Marc Soler weerde zich met een aanval in de laatste 20 kilometer als een duivel in een wijwatervat om een sprint te ontlopen.

Het gevaar van de handlanger van Tadej Pogacar, die met al zijn sluwheid een seconde had opgepikt bij de tussensprint, werd echter op 3 kilometer van de finish ontmijnd.

De Belgische roodhemden hadden hun beste pijlen voor de sprint al afgeschoten: Ewan was spoorloos op het moment van de waarheid.

Quick Step-Alpha Vinyl veranderde het geweer van schouder en lanceerde wisselkopman Davide Ballerini.

Die had geen verhaal tegen Tim Merlier, die in de binnenbocht oppermachtig was. Jonkie Olav Kooij had wel een puike remonte in petto, maar kwam te laat.