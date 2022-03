Wout van Aert (met een lachje): "Pogacar is nu de topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen, zeker?"

Wout van Aert stak een dag na de Strade Bianche niet onder stoelen of banken dat het toch een beetje pijnlijk was geweest om vanuit zijn hotelkamer toe te moeten kijken hoe Tadej Pogacar de Italiaanse gravelkoers won.

"Het was indrukwekkend, daar zijn geen andere woorden voor." En dan met een lachje: "We hebben een nieuwe topfavoriet voor de Ronde, zeker?"

"Sowieso was ik al op mijn hoede voor hem voor de Ronde. Hij heeft al meermaals bewezen dat hij meer is dan een ronderenner en ook supersterk is in het eendagswerk."

"Het was straf hoe hij het deed. Het leek een gesloten koers, maar bij de eerste beste aanval rijdt hij de rest eraf. Hij heeft ze niet meer teruggezien. Indrukwekkend."