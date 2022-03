Waanzin: voetbalmatch in Mexico ontaardt en meerdere mensen komen om

Op sociale media circuleren schokkende beelden van de incidenten van zaterdagavond in Mexico. Mensen die bewusteloos en halfnaakt op de grond liggen worden geschopt en geslagen. Ouders proberen hun kinderen te beschermen tegen de woede van de losgeslagen mannen.

De wedstrijd tussen Queretaro en Atlas zou volgens Mexicaanse media niet bestempeld worden als een risicomatch, maar na een uur spelen barstte de hel los. De rellen zouden in de tribunes begonnen zijn waar fans elkaar te lijf gingen met stoelen en zelfs messen.

Angstige supporters vluchtten het veld op en de match werd gestaakt. De spelers doken de catacomben in. Ook op het veld en buiten het stadion werd er nog geknokt. Er was onvoldoende politie aanwezig om iets te ondernemen tegen het buitensporige geweld.

Het is niet duidelijk wat precies de aanleiding voor deze zware rellen was, maar de uitkomst is alleszins dramatisch. De clubs en de autoriteiten spreken over gewonden, de lokale media over doden. De getallen lopen uiteen, maar er wordt bericht dat 17 mensen niet levend uit het stadion zijn geraakt.

Aanvankelijk werden de andere matchen gewoon nog gespeeld, maar intussen heeft de Mexicaanse bond de overige wedstrijden van dit weekend geschrapt.

"De Mexicaanse voetbalbond betreurt en veroordeelt de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in het La Corregidora-stadion. Iedere vorm van geweld is ontoelaatbaar."

De Mexicaanse bond belooft de autoriteiten hulp bij het onderzoek en kondigt aan dat de daders gestraft zullen worden.