Nieuwkomers zorgen voor luxeprobleem bij Club: "Ik zou Lang op bank zetten"

Odoi op 4 verschillende posities, Vormer en Dost halfweg wisselen, van 3 naar 4 verdedigers... 4 weken na zijn komst was Alfred Schreuder tegen AA Gent nog op zoek naar de beste oplossing.

In de topper tegen Antwerp viel de puzzel een maand later eindelijk in elkaar voor de Nederlandse coach. Wintertransfers Andreas Skov Olsen en Tajon Buchanan bleken de ontbrekende puzzelstukjes.

Het "postbodevoetbal", waar analist Youri Mulder vorige maand over struikelde, lijkt verdwenen. "Er zit een positieve evolutie in", ziet Gert Verheyen. "In vergelijking met andere match gingen ze sneller diep."

"Niet alleen vanuit de omschakeling, maar ook vanuit het balbezit trekken ze sneller naar voor. Daar hebben ze aan gewerkt en dat is ook zichtbaar."

"In Charleroi was er nog geroezemoes op de tribunes, omdat ze te lang in balbezit bleven zonder naar voor te gaan. Het publiek ziet liever een slechte pass, zolang het maar eens naar voor gaat."

"Tegen Antwerp was de uitvoering helemaal hoe het in Schreuder zijn hoofd zit. Zoals de allergrootste ploegen in Europa vanuit het balbezit oprukken, met de verdedigers hoog opgeschoven, hoge pressing, snelle recuperatie..."