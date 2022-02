Filip Joos over de situatie in Oekraïne: "Je voelt een golf van solidariteit in de voetbalwereld"

"Het is indrukwekkend hoe mensen dan toch aan een Oekraïense vlag raakten of zelf iets in elkaar knutselden. Echt knap. Je merkte het ook aan Jaremtsjoek dat het hem echt veel deed."

"Het begon eigenlijk woensdag al met de goal van Roman Jaremtsjoek tegen Ajax in de Champions League. Veel mensen hadden ook Oekraïense vlaggen mee in de stadions, je kon echt een soort van solidariteit voelen in de voetbalwereld."

Voetbalanalist Filip Joos besloot om de reactie van de voetbalwereld op de Russische invasie in Oekraïne aan te kaarten: "Het viel me de voorbije dagen toch wel op hoe het voetbal zich verenigde", opende Joos.

Joos had het ook nog over de Russische spits Fjodor Smolov: "Zijn reactie verbaasde mij echt. Heel knap dat hij zich op de sociale media zo durfde uitspreken tegen de oorlog."

"Het is ook niet zo dat hij in een ver land speelt, hij speelt gewoon in de hoofdstad bij Dinamo Moskou. Echt waar, hoed af voor Smolov."

UEFA en FIFA beslisten inmiddels in overleg dat Rusland zeker geen deelnemer zal zijn op het WK in Qatar van komend najaar: "Dat is een harde straf", ging Joos verder. "De meeste Russische spelers zullen het ook niet eens zijn met de oorlog. Al dient het toch een hoger doel en is het een goede beslissing."