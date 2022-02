FIFA en UEFA hakken knoop door: Rusland mag WK in Qatar vergeten, ook deal met Gazprom geschrapt

Die beslissing hebben de FIFA-raad en het uitvoerend comité van de UEFA samen genomen. "We verenigen ons en willen onze volledige solidariteit betuigen aan de mensen in Oekraïne", klinkt het op de site van beide organisaties.

De beslissing heeft op de korte termijn grote consequenties binnen de voetbalwereld. Zo zal de Russische topclub Spartak Moskou dit seizoen niet meer in actie komen in de Europa League. Het Duitse RB Leipzig krijgt zo vrije doorgang naar de kwartfinales.

Het Russische nationale team mag ook het WK voetbal van komend najaar in Qatar op zijn buik schrijven. De Russen hadden dat ticket nog niet te pakken, maar konden zich via de barrages wel nog plaatsen.

De tegenstander voor in de halve finales was normaal gezien Polen, het is nog niet duidelijk of Lewandowski en co nu al zeker zijn van een finaleplek in de barrages. Een definitieve beslissing volgt later. Polen had eerder al laten weten dat het sowieso niet wilde spelen tegen Rusland.