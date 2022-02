Vanwalleghem: "Eindelijk wordt sport gebruikt als wapen, schaf het anders maar af"

Sport als wapen

"Ik kom uit een tijd dat er lang is volgehouden dat sport niets met politiek te maken heeft. Dat is pure onzin."

De FIFA, de UEFA en het IOC deden maandag wat ze anders zelden of nooit doen. Ze kwamen met een ongenuanceerd en glashelder standpunt over een politieke kwestie.

"We krijgen verschrikkelijke beelden te zien uit Kiev van een 6-jarig kind dat sterft. Waar zijn we dan mee bezig? Als de sportwereld dan niet reageert, schaf de sport dan maar af."

"Eindelijk bekent de internationale sportwereld dat het geen aparte entiteit is, maar onderdeel van een breder plaatje. Nu komen er keiharde maatregelen tegen Rusland en dat is goed."

"Kracht van sport situeert zich op emotioneel niveau"

De EU en de VS namen drastische economische sancties tegen Rusland. Doel is Poetin en zijn bevolking raken in hun portemonnee. Sportsancties moet Rusland vooral in het hart en haar trots raken.

"De kracht van sport situeert zich op het emotionele niveau", zegt Rik Vanwalleghem. "Sport is een kanaal waarmee leiders hun volk bespelen. Wat was de bedoeling van de Winterspelen in Sotsji? En waarom denk je dat alle sportwedstrijden in Rusland nog altijd normaal verlopen?"

"Rinus Michels zei vroeger dat voetbal oorlog is, maar sport is wel een oorlog met duidelijke limieten en met wederzijds respect. Je gaat elkaar te lijf, maar in een competitieve vorm om elkaar beter te maken. Respect is altijd de basis."