Droomhuwelijk eindigt in mineur: Leeds United neemt afscheid van Marcelo Bielsa

Wat lang een gedroomd huwelijk leek, eindigt nu in mineur. Na een reeks teleurstellende resultaten nemen Leeds United en Marcelo Bielsa afscheid van elkaar.



De Argentijn stond sinds 2018 aan het roer van de Engelse club en leidde hen in 2020 met zijn gekende pressing naar de Premier League. Na een mooie 9e plek vorig seizoen zit de traditieclub dit seizoen echter in gevaarlijk vaarwater.



Met amper 5 zeges in 26 wedstrijden heeft Leeds namelijk amper 2 punten meer dan Burnley, die zich als 18e op een degradatieplaats bevinden. De 0-4-nederlaag tegen Tottenham gisteren werd uiteindelijk de laatste wedstrijd van de 66-jarige trainer.



"Verandering is nodig om onze status als Premier League-team te behouden. De recente resultaten en prestaties zijn niet wat wij verwacht hadden", klinkt het bij de club.