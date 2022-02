De Omloop komt nog iets te vroeg voor Sep Vanmarcke: "Al hoop ik mezelf te verrassen"

Sep Vanmarcke ging donderdag op verkenning. Wat vindt hij van het lichtjes gewijzigde parcours? "De Molenberg is vervangen door smalle wegen, waardoor het tactische plaatje wel net iets anders zal worden. Je kunt niet meer zo vlot opschuiven", denkt Vanmarcke.



"Het zal voor ploegen moeilijker worden om de koers te controleren. Dat het peloton zoals vorig jaar terugkomt naar de kopgroep zal nu niet meer gebeuren. Ik verwacht een lange en nerveuze finale."



Tien jaar geleden troefde Vanmarcke met Tom Boonen en Juan-Antonio Flecha twee kleppers af in de Omloop. "Dat zijn mooie herinneringen", blikt hij met de glimlach terug. "Die zege heeft mijn carrière gelanceerd en het is nog altijd een van mijn mooiste overwinningen."