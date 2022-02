Braziliaanse voetballers in Oekraïne vragen om hulp: "We kunnen hier niet weg"

De Oekraïense topclub Sjachtar Donetsk heeft traditioneel een grote schare Brazilianen in dienst. Momenteel liggen er 12 Brazilianen onder contract bij de club, die door de spanningen in de regio van Donetsk al enkele jaren niet meer in haar eigen stadion voetbalt.



De Sjachtar-Brazilianen verblijven momenteel samen met hun familie in een hotel in de hoofdstad Kiev, waar ze ook het gezelschap hebben van hun landgenoot Vitinho, die bij Dinamo Kiev speelt.



David Neres, die pas afgelopen winter naar Sjachtar trok na enkele jaren bij Ajax, heeft op zijn Instagram-pagina een filmpje gepost waarin de spelers om hulp vragen.



"De grenzen zijn gesloten en alle vluchten zijn geschrapt. We zitten hier vast, we kunnen niet meer weg. We vragen om de steun van de Braziliaanse regering", klinkt het in de video.