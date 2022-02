Zirkzee: "Ik hoop nog steeds dat ik een belangrijke speler kan worden bij Bayern"

Ook coach Vincent Kompany speelt een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. "Hij zorgt ervoor dat ik elke dag scherp ben. Het is leuk om een coach te hebben die zijn ideeën kan overbrengen op een ploeg. Door zijn ervaring als speler leest hij het spelletje heel goed."

"Ik geniet van de omgeving bij Anderlecht: iedereen geeft me veel zelfvertrouwen", vertelt Zirkzee. "Dat is de basis om goed te presteren."

12 competitiedoelpunten en 6 assists. Joshua Zirkzee heeft al een aardige duit in het paars-witte zakje gedaan dit seizoen. De Nederlandse aanvaller voelt zich ook opperbest bij Anderlecht.

Anderlecht huurt Zirkzee tot het einde van het seizoen van Bayern München, waar hij nog tot 2023 onder contract ligt. Paars-wit zou interesse hebben om de aanvaller langer te houden, maar Zirkzee droomt nog altijd van de hoofdmacht van Bayern.



"Ik hoop nog steeds dat ik op een dag een belangrijke speler voor Bayern word. Na dit seizoen keer ik terug bij Bayern. Waar ik dan zal spelen, hangt af van de vooruitzichten op speeltijd. Want dat is het allerbelangrijkste voor me."



Het laatste gesprek van Zirkzee met Bayern-coach Julian Nagelsmann dateert al van voor zijn overstap. "Ik heb de beslissing om naar Anderlecht te komen zelf genomen. Maar ik stuur nog elke dag met mijn vrienden van bij Bayern."



Afwachten dus of paars-wit erin slaagt om Zirkzee nog een jaar langer te huren. Ongetwijfeld zal een Europees ticket belangrijk zijn om de Nederlander te overtuigen.