Michel Wuyts siert poster van E3: "65 maar nog steeds springlevend"

De banners van de E3 Saxo Bank Classic zijn al vaker voer voor discussie geweest en ook dit jaar delen de organisatoren een prikje uit.

Ze hebben voor Michel Wuyts als model gekozen. Hij duwt een rollator met koersstuur vooruit gehuld in een rode trainingvest. "Nooit te oude voor de koers in Harelbeke", is de slogan. Op de poster staat: "We worden 65, maar zijn nog steeds springlevend".

De wielercommentator moest dit jaar op zijn 65e stoppen bij de VRT, maar koos voor een nieuw avontuur bij VTM. De banner is dan ook een knipoog naar de leeftijd van Wuyts en die van de wielerwedstrijd zelf.

"Wuyts is 65 jaar geworden, even jong als onze E3 Saxo Bank Classic. Die "binnenkopper" wou ik niet laten liggen", vertelde bedenker Jacques Coessens.

"Of ik vrees dat iemand hier aanstoot aan zal nemen? Neen. Dit is geen sneer naar de VRT. Wij zijn door de jaren heen altijd trouwe partners geweest."