WK motorcross start zondag zonder geblesseerde wereldkampioen Herlings

"Ik hervat volgende week de fysieke training met onder meer wat zwemmen", zegt de wereldkampioen in de koningsklasse. "Ik ben op dit moment behoorlijk beperkt in wat ik kan doen, maar ik heb geen pijn. Ik moet wat geduld hebben voordat ik hersteltrainingen kan doen en weer kan gaan rijden."

Het nieuwe seizoen begint zondag met de Grote Prijs van Groot-Brittannië op het circuit van Matterley Basin. "Ik was er graag bij geweest. Hopelijk ben ik snel terug", aldus Herlings, de kopman van Red Bull KTM.



Het komende motorcrossseizoen bestaat uit twintig manches. Herlings lijkt alvast de eerste drie GP's van het seizoen te moeten overslaan. De Grote Prijs van Vlaanderen vindt op 24 juli plaats in Lommel.



De Nederlander veroverde in november voor de tweede keer de wereldtitel in de MXGP. Hij haalde op Italiaanse bodem in Mantova in de laatste manche het kampioenschap binnen. De jaren daarvoor zag Herlings zijn titelkansen vervliegen als gevolg van blessures.