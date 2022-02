Zwitserse Gremaud houdt Chinese freestyle-ster Eileen Gu van 2e gouden medaille

De 18-jarige Eileen Gu probeert in Peking als eerste "actie sporter" (snowboard of freestyleskiën) 3 medailles op dezelfde Spelen binnen te rijven. 3 gouden medailles zitten er niet meer in. Gu begon wankel aan de finale, met geknoei op een rail bij haar eerste run en val bij haar tweede passage op het Secret Garden-parcours.

Maar Gu kon zich oppeppen voor een geweldige laatste run, waarbij ze wel net iets tekortkwam om Mathilde Gremaud nog te onttronen. Heel zwaar leek ze daar niet aan te tillen, want ze vierde haar zilveren medaille uitbundig.

Zo kregen we alleen maar winnaars in deze slopestyle-competitie, met uiteraard Mathilde Gremaud als gelukkigste. 4 jaar geleden was ze nog goed voor zilver, amper 18 jaar oud en eerder op deze Spelen veroverde ze brons in de Big Air. Ook de Estse Kildaru was dolgelukkig met haar bronzen plak.