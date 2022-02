Fenomeen Eileen Gu pakt haar 1e gouden plak in Big Air na spektakelstuk

Big Air staat in Peking voor het eerst op het olympische programma en de finale bij vrouwen stelde alvast niet teleur. Eileen Gu trok vooraf bijna alle aandacht naar zich toe. De 18-jarige komt uit voor China, maar werd in Amerika geboren. Ze is hypergetalenteerd en wil op deze Spelen drie keer goud pakken.

In haar eerste finale werd ze wel stevig onder druk gezet door Tess Ledeux. De Française stond na twee runs aan de leiding na onder andere een 1620, vier en een half keer rond je as draaien, in haar eerste run.

Eileen Gu moest na een sterke eerste run, een cork 1440, en een solide tweede run dus nog stevig aan de bak bij haar derde sprong. Ze zette alles op alles en pakte ook uit met een 1620, de allereerste uit haar carrière. De vreugdekreet was bij haar landing duidelijk te horen. De jury beloonde haar met een score van 94,5 punten en daarmee sprong ze naar plek 1.

Tess Ledeux kon zich niet meer verbeteren en moest vrede nemen met zilver. Het brons was voor Mathilde Gremaud, een leuk verjaardagscadeau voor haar.

Eileen Gu heeft nu 1 gouden medaille op zak en ze hoopt er daar in de komende dagen nog twee bij te doen in de halfpipe en de slopestyle.