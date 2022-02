Kevin Van der Perren: "Loena heeft hét, je kunt je ogen niet van haar afhouden"

"Geen podiumceremonie? Belachelijk!"

De wedstrijden in het kunstschaatsen dreigen overschaduwd te worden door de dopingheisa rond topfavoriete Kamila Valijeva. Ook hierover heeft Van der Perren een uitgesproken mening.

"Het lijkt me moeilijk om als 15-jarige na alles wat er gebeurd is nog te presteren. Of ze nu schuldig is of niet."

Het verbaast Van der Perren niet dat de Russen zo'n klasse apart zijn. "Ze worden vanaf jonge leeftijd afgebeuld, trainen tot wel 12 uur per dag. En als het niet goed is, worden ze uitgescholden. In Rusland hebben ze ook keuze uit duizend meisjes die willen kunstschaatsen."

Het is dus goed mogelijk dat Hendrickx, die Van der Perren medaillekansen toedicht, naast 2 Russen op het podium zal staan. Alleen komt er nooit een podiumceremonie. "Dat vind ik belachelijk. Dan had je Valijeva niet moeten laten deelnemen."