Hoe kan Union ontmanteld worden? "Het plan van STVV was heel goed"

Tegen de rechtstreekse concurrenten pakte Union uit met een straffe reeks, tegen een kleiner broertje als STVV liep het wel spaak. De Limburgers kwamen de succesformule van leider Union afgelopen weekend ontcijferen in het Dudenpark. Ook in Extra Time was er lof voor de aanpak van STVV: "Een goede ingreep op het middenveld van Hollerbach."