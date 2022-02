Loena Hendrickx laat zich niet afleiden door heisa rond Valijeva: "Focus op mezelf"

Kamila Valijeva is een rechtstreekse concurrent van Loena Hendrickx. Het nieuws over de positieve dopingtest van de Russin zou dus eventueel ook een impact kunnen hebben op haar.

"Het is heel jammer dat dit in onze sport gebeurd is, maar ik focus me op mezelf", zei ze na haar training vandaag. "Ik ben niet bezig met of Valijeva nu al dan niet zal meedoen. Wat de anderen doen, is hun zaak. Mijn prestatie zal hierdoor niet veranderen."

"Ik krijg veel berichtjes uit België over het nieuws, maar daar probeer ik niet op te reageren. Ik wil gewoon twee mooie küren rijden. Dat is het belangrijkste."

Op het voorbije EK in Tallinn pakte Valijeva goud, Hendrickx werd er vierde en zou dus kunnen opschuiven richting het brons. "Daar zal ik me pas na de Spelen mee bezighouden. Nu moet ik me echt gewoon concentreren op wat hier komt. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan wat er gebeurd is in het verleden."