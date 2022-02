Voetbal Vlaanderen hervormt het jeugd- en amateurvoetbal ingrijpend

Een eerste hervorming komt er op vlak van competities . Er zal voortaan in het gewestelijk en provinciaal jeugdvoetbal over de provinciegrenzen heen worden gespeeld. "Dit is vooral belangrijk voor de clubs die aan de grenzen van onze provincies liggen", stelt Voetbal Vlaanderen, dat zo'n 165.000 spelers en speelsters onder 18 jaar als leden heeft. De maximale afstand van een verplaatsing zakt volgens de bond van 70 kilometer naar 50 kilometer, de maximale reistijd van een verplaatsing zakt van 57,7 minuten naar 43,7 minuten. "Spelers, ouders, trainers, scheidsrechters en supporters zullen een stuk minder lang in de wagen zitten richting hun wedstrijden."

Ook tuchtzaken en arbitrage optimaliseren

Een tweede hervorming voert Voetbal Vlaanderen door op het vlak van tuchtzaken. Die zullen niet meer worden afgehandeld in de verschillende Provinciale Comités en Sportcomité Voetbal Vlaanderen, maar in het nieuw opgericht centraal Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen.



Dit zal bestaan uit 30 leden, onder wie zo'n 30 procent juristen. Daarnaast wordt de doorlooptijd van de volledige procedure (inclusief beroep) ingekort van 3 naar 2 weken, en zet Voetbal Vlaanderen meer in op digitalisering. Alle minnelijke schikkingen (90,8%) zullen digitaal worden afgehandeld.



De verschillende Bureaus Arbitrage zullen vanaf het seizoen 2022-2023 eveneens gecentraliseerd worden in een nieuwe structuur, goed voor een derde hervorming.



De autonome werking in elke provincie zal plaatsmaken voor een gecentraliseerde en professionele aanpak gebaseerd op inhoud en competenties.



"Op deze manier zet Voetbal Vlaanderen een grote stap vooruit in de optimalisering van de arbitrage in Vlaanderen", onderstreept de organisatie.



Een vierde hervorming is de centralisatie van het competitiesecretariaat. De verschillende provinciale competitiesecretariaten verdwijnen (Gent, Wommelgem en Hasselt) en alle activiteiten worden verzameld in het hoofdkwartier in Strombeek-Bever.



Tot slot zet Voetbal Vlaanderen in op lokale verankering. "Wanneer een organisatie haar werking centraliseert bestaat het gevaar de voeling met de lokale specifieke situaties te verliezen."



"Om hierop te anticiperen zullen de provinciale verstandhoudingen/liga's worden opgewaardeerd. Zij zullen een directe lijn opbouwen met de Vlaamse Studiecommissie en de centrale administratie van de federatie."



Volgens voorzitter Marc Van Craen kiest Voetbal Vlaanderen met deze hervormingen "resoluut voor een vereenvoudiging van de structuur in ons voetballandschap. Dit zorgt voor duidelijkheid, verantwoordelijkheid en transparantie. Daarnaast zorgen we ervoor dat de lokale verankering behouden blijft en de clubs een rechtstreekse lijn hebben met de centrale organisatie."