Rafael Nadal houdt coronabesmetting over aan rentree in Abu Dhabi

Rafael Nadal (35) nam de voorbije dagen deel aan een exhibitietoernooi in Abu Dhabi.

De Spaanse grootmeester had maanden in de lappenmand gelegen en kwam er in actie tegen Andy Murray en Denis Shapovalov.

Zijn terugkeer naar Spanje had een onaangename verrassing in petto. Op Twitter laat Nadal weten dat hij een positieve coronatest heeft afgeleverd. Een eerdere test vrijdag bleek negatief.

"Ik maak enkele minder fijne momenten door", schrijft hij over zijn gezondheidstoestand, "maar ik hoop dat ik beetje bij beetje zal verbeteren."

Wat deze terugslag betekent voor volgend seizoen, is nog niet duidelijk. Op 17 januari begint de Australian Open, maar Nadal had al laten weten dat zijn deelname geen zekerheid is.

"Ik hou jullie op de hoogte van eventuele wijzigingen aan mijn toernooischema", zegt Nadal, die in isolatie gaat. Begin augustus speelde hij zijn laatste wedstrijd op de ATP Tour in Washington.