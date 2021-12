Dolle taferelen na eindzege van Algerije in Arab Cup

Zonder hun internationals die in Europa actief zijn plaatsten Algerije en Tunesië zich voor de finale van de Arab Cup, een landentoernooi voor Arabische landen in Qatar dat een test-event is voor het WK voetbal 2022 in Qatar.

In een spannende finale was het invaller Amir Sayoud die de ban brak voor Algerije met een heerlijke knal in de bovenhoek. De meer dan 60.000 toeschouwers in Al Khor zagen Yacine Brahimi in de slotminuut de 2-0 in een leeg doel leggen.

Bij Algerije was keeper Mbolhi de uitblinker, want hij hield met enkele knappe reddingen de 0 op het bord. De zege van Algerije werd niet alleen gevierd in het stadion in Al Khor - waar de openingsmatch van het WK zal gespeeld worden - maar ook in Algerije zelf en in Europa.