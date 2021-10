Aanvoerder Eden Hazard en Thomas Foket haken af bij Rode Duivels

Hazard werd gisteravond in de met 2-3 verloren halve finale tegen wereldkampioen Frankrijk een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd naar de kant gehaald voor Leandro Trossard.



Zijn vat was af, maar voor de rust had Hazard ook al een tik gekregen. De aanvoerder stond nadien trekkebenend op de grasmat van het Juventusstadion. In Madrid wordt alvast gevreesd voor een nieuwe blessure aan zijn hamstring, al zou de schade naar verluidt meevallen en zou het enkel om wat stijfheid gaan.



Thomas Foket kwam niet in actie tegen Les Bleus, maar ook hij keert terug naar zijn club Stade Reims. Foket was eerder deze week bij de selectie gekomen als vervanger van de geblesseerde Thomas Meunier. Tegen Frankrijk kreeg Timothy Castagne op de rechterwingback echter de voorkeur.



Na de 2 forfaits heeft bondscoach Roberto Martinez nog 18 veldspelers ter beschikking voor het duel van zondag tegen de Europese kampioen.