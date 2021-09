Voormalig Frans international overlijdt na bijna 40 jaar in coma

Jean-Pierre Adams verdedigde in zijn carrière de kleuren van onder meer Nîmes, Nice en PSG en speelde 22 wedstrijden voor de Franse nationale ploeg. Begin de jaren 80 hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak.



In 1982 werd hij opgenomen in het ziekenhuis van Lyon voor een knieoperatie. Door een fout van de anesthesist kreeg Adams een bronchospasme en gleed hij weg in een coma.



Adams' echtgenote weigerde euthanasie en bleef de voormalige voetballer verzorgen tot aan zijn dood. Adams overleed maandag op 73-jarige leeftijd, na bijna 40 jaar in een coma.