Pascal Ackermann viert voor eigen volk in openingsrit Ronde van Duitsland

De openingsrit was er op papier één voor sprinters, maar dat belette niet dat 6 renners toch de handen in elkaar sloegen en meeschoven in de vroege vlucht. Onze landgenoot Alex Colman had daarin het gezelschap van Joshua Huppertz, Robert Jägeller, Jon Knolle, Henri Uhlig en Justin Wolf.



Met Huppertz werd de laatste vluchter op 4 kilometer van de finish ingehaald en begon de sprintvoorbereiding. Die werd nog ontsierd door een grote valpartij op ongeveer 1,5 kilometer van de streep.



Ackermann werd daarna perfect gegangmaakt door Rudy Selig en klaarde de klus, goed voor zijn 6e zege van het seizoen. De Duitser won eerder dit jaar ook al de proloog en een rit in de Sibiu Cycling Tour en 3 ritzeges in de Italiaanse Wielerweek. Ackermann is ook de eerste leider, met 4 seconden bonus op Bauhaus.