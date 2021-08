US Open in gevaar? Federer zegt af voor toernooi van Cincinnati

Na twee knie-operaties had Roger Federer gehoopt om zijn carrière in schoonheid te kunnen afsluiten, eventueel met een 21e grandslamtitel. Maar na zijn roemloze uitschakeling in de kwartfinales op Wimbledon stuurde de Zwitser zijn kat naar Tokio voor de Olympische Spelen.

In Cincinnati zou Federer weer opbouwen richting de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Maar ook dat toernooi moet hij nu van zijn wedstrijdkalender schrappen.

Federer heeft opnieuw last van zijn knie en wil geen risico's nemen. De kans dat de 20-voudige grandslamwinnaar kan deelnemen aan de US Open (30 augustus - 12 september) is plotsklaps een pak kleiner.