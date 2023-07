Belgische sportgeschiedenis: 5 jaar geleden scoorde Nacer Chadli de ultieme teamgoal tegen Japan

We schrijven 2 juli 2018, in de Rostv Arena. De 1/8e finale van het WK 2018 tussen België en Japan ging de vaderlandse geschiedenisboeken in. De Rode Duivels zetten in de laatste 20 minuten een 0-2-achterstand recht. De 3-2 van Chadli kwam er na een aanval uit het boekje. Herbeleef nog eens dat Duivelse hoogtepunt.