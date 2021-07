Wie is Caster Semenya en waarom mag ze niet naar de Olympische Spelen?

Caster Semenya, intussen 30 jaar, laat voor het eerst van zich horen als talentvolle middellangeafstandsloper op het WK in Berlijn in 2009. Ze haalt er goud op de 800 meter.

Maar die zege is niet onbesproken. In aanloop naar de finale wordt er al twijfel gezaaid en wordt de vraag gesteld of ze wel "100% vrouw" is. Semenya moet een geslachtstest ondergaan, maar mag toch deelnemen aan dat WK. Ze pakt goud en zou in de jaren daarop nog 2 wereldtitels pakken: in 2011 en 2017.



Ook op de Olympische Spelen schittert ze op de 800 meter. Ze pakt 2 olympische titels, de eerste op de Spelen in Londen in 2012, de tweede in Rio in 2016.

Maar dit jaar zal ze haar olympische titel niet kunnen verdedigen in Tokio. Of beter gezegd: niet mogen verdedigen. De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) voerde namelijk een maximale testosteronwaarde in voor loopsters die deelnemen aan de afstanden van 400 meter tot de mijl. Vooral op die afstanden zou het voordeel het grootst zijn.

Semenya vindt dat er onvoldoende bewijs is voor de regel van de IAAF: "Als je over een onderzoek gaat praten, dan moet je daar een bewijs voor geven. Ik wil alle studies zien, maar die lijst is er gewoonweg niet."