Van Ewan over Cavendish tot Merlier: dit zijn de sprinters in de Tour de France

Caleb Ewan (Lotto-Soudal) wil dit jaar deelnemen aan en winnen in de 3 grote rondes. Achter de Giro mag hij een groen vinkje plaatsen, "the pocket rocket" krijgt vandaag een eerste kans om ook in de Tour snel te sprokkelen.

Door een knieblessure verdween hij sneller dan verwacht uit de Giro, maar na 2 ritzeges in de Ronde van België lijken eventuele twijfels weggeveegd. De Australiër beschikt met onder meer Roger Kluge en Jasper De Buyst over zijn ijzersterke trein.

Ook Arnaud Démare (Groupama-FDJ) kan rekenen op een geoliede machine, al is de Fransman met Ignatas Konovalovas wel al een pion kwijtgespeeld.

Démare was autoritair in het najaar van 2020 met een resem sprintzeges in de Giro, maar dit seizoen heeft hij tot dusver vooral op een lager niveau gescoord. In 2017 en 2018 won hij al ritten in de Tour.

Daar is Sonny Colbrelli (Bahrein-Victorious) nog niet in geslaagd, maar zijn aanloop naar deze Tour was met een uitmuntende Dauphiné en een verbazingwekkend Italiaans kampioenschap wel veelbelovend.

Het terrein van het openingsweekend bleek net iets te zwaar en tegen de zuivere sprinters komt de Italiaan wellicht net iets te kort, maar schrijf hem maar op voor een ereplaats.

Dat is tegenwoordig ook het lot van Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), die een massasprint steeds moeilijker tot een goed einde kan brengen. De 12-voudige ritwinnaar in de Tour miste het openingsweekend mede door een val en moet een inhaalbeweging maken in zijn jacht op een 8e groene trui.