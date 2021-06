Doorzetter Romelu Lukaku krijgt lof: "Eerlijkheid moet beloond worden"

De Duivels legden gisteren na 90 minuten zweten de Portugezen over de knie. Dat het fysieke strijd was zetten Lukaku en Palhinha in de eerste helft in de verf, bij een countermogelijkheid voor de Belgen.

Lukaku schakelde zijn 4x4 over van comfort- naar sportmodus, Palhinha zag geen andere optie dan truitje-trek om de spits af te stoppen. De flagrante fout werd door de Duitse scheidsrechter Felix Brych niet gefloten, tot onbegrip van onze commentator.

"De fout fluiten, Brych!", riep Filip Joos. "Onwaarschijnlijk toch. Tien meter hing hij aan de trui van Lukaku."

Lukaku bleef overeind. Als hij was gaan liggen, kreeg hij wellicht wél de fout mee. Dat zag ook oud-Engels international en BBC-analist Gary Lineker, die erover tweette.

"Lukaku die aan zijn trui getrokken wordt, overeind blijft en geen vrije trap krijgt, dat is de reden dat spelers duiken. Eerlijkheid moet beloond worden als we willen dat dit verandert", klonkt het. Jan Vertonghen ging alvast akkoord met Lineker.